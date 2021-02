Gualtieri Sicaminò, ciclista travolto e ucciso da un mezzo in transito

Incidente mortale a Gualtieri Sicaminò. Dalle prime notizie, pare che un ciclista sia stato travolto da un camion impegnato nei lavori di messa in sicurezza della strada provinciale. Al momento, sulla strada di Sicaminò sono in corso degli interventi di messa in sicurezza. Sul posto i soccorsi e i carabinieri. Il cadavere del ciclista deve ancora essere identificato. L’uomo era privo di documenti e i carabinieri stanno anche cercando di capire se avesse con sé un telefono cellulare.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata