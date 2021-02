Cyberbullismo a Messina, la scuola "Leopardi" incontra il comandante della polizia postale

I recenti fatti di cronaca e le numerose segnalazioni, pervenute presso gli Uffici del Garante all'infanzia di Messina Angelo Costantino, da parte di operatori scolastici e genitori, hanno spinto a chiedere la collaborazione della Polizia Postale affinché i bambini possano conoscere i rischi della rete e sentire le Istituzioni dello Stato vicine e a loro tutela. Per questo il garante Costantino, in attuazione al protocollo d’intesa sottoscritto con I.C. G. Leopardi, il prossimo mercoledì alle ore 10.00 terrà un incontro formativo con il comandante della Polizia Postale Sicilia Orientale, dottor Marcello La Bella sui pericoli del Web, sul suo utilizzo consapevole e sul “Bullismo e Cyberbullismo”.

"Si tratta di una tappa del percorso intrapreso con le Scuole della città, dove nonostante le tante difficoltà a causa della Pandemia, si respira ancora sensibilità e attenzione verso i bisogni dei ragazzi e dei bambini - ha dichiarato Costantino - La scuola è vita e nutrimento per i sogni dei nostri giovani da proteggere con ogni risorsa e proprio in questa direzione si inserisce l'iniziativa portata avanti per cui ringrazio sentitamente la dirigente scolastica Ersilia Caputo e la professoressa Maria Catalano referente del progetto per l'istituto Giacomo Leopardi.

L’evento sarà replicato giorno 01 marzo (per i ragazzi) e giorno 15 Marzo (per le famiglie ed i docenti) presso IC Mazzini. Altri Istituti scolastici hanno contattato il mio Ufficio presso il Palazzo della Giustizia Minorile di Messina e grazie all’accordo con gli Ordini Professionali e le Associazioni proverò a sostenere tutti i bambini e i Dirigenti che ne faranno richiesta.

