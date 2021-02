Barcellona, due feriti in un incidente che ha coinvolto sei auto

Spettacolare incidente stradale ieri sera, poco dopo le 20, nella centralissima via Roma, all’altezza dell’Istituto superiore Copernico. Ad essere coinvolte diverse vetture. Due le persone ferite in maniera non grave, trasferite al vicino nosocomio. L’iniziale collisione, secondo la prima ricostruzione operata dalla polizia municipale è stata tra una Jeep Renegade ed una Volkswagen Golf, proprio in prossimità dell’incrocio di via Torino. A quanto pare la Jeep si stava immettendo dalla via Torino e la Golf stava percorrendo la via Roma. Dopo l’impatto la Golf si è capovolta finendo al sua corsa poco prima del cancello dell’istituto scolastico, mentre la Jeep ha urtato altre quattro auto parcheggiate lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti assieme a carabinieri e all’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo per la bonifica della zona.

