Messina, boom di domande per la Family Card: in 10 ore già 1600

È partita in quarta la nuova Family Card. In sole dieci ore, dalle 10 alle 20 di ieri, primo giorno di apertura della piattaforma digitale, sono arrivate 1.661 domande per accedere alla misura di contrasto al disagio economico dei messinesi. Il bando prevede la scadenza alle 20 del 25 febbraio.

A differenza delle altre occasioni in cui il buono spesa è stato messo a bando per far fronte all’emergenza Covid, non è immediata la ricezione della card. Questa volta, le verifiche saranno effettuate una per una e sarà stilata anche una graduatoria degli aventi diritto.

Infatti la principale novità è quella che fra i requisiti c’è la presentazione di un ISEE ordinario in corso di validità o in alternativa ISEE corrente in corso di validità non superiore a 9.360,00 euro. Un documento che tutte le famiglie hanno dovuto recuperare in questi ultimi dieci giorni.

