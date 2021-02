Coronavirus Messina, sono tre i morti nelle ultime 24 ore. Calano i ricoveri in Sicilia

Sono tre i morti nelle ultime 24 ore a Messina a causa del Coronavirus. Si tratta di una donna di 90 anni, deceduta al Papardo, mentre le altre vittime sono una donna di 87 anni di Barcellona Pozzo di Gotto e una donna di 97 di Messina. Sono 42 i posti occupati in Terapia intensiva. Mentre i tamponi effettuati dalle 20 del 19 alle 20 del giorno 20 sono stati 937: tra questi 6 positivi.

Mentre parte anche in Sicilia la campagna vaccinale per gli over 80, continua a mantenersi sostanzialmente stabile, per il quarto giorno consecutivo, il trend dei contagi ma con un boom di guariti. Sono 474 i nuovi positivi al Covid che si registrano nell’isola con 23.307 tamponi processati e una incidenza ferma al 2,1%. La regione resta all’undicesimo posto nel numero dei nuovi casi giornalieri. Non è l’unico dato incoraggiante. Le vittime giornaliere scendono a 18, così come i ricoveri che adesso sono 1.007 (27 in meno rispetto a ieri) di cui 145 in terapia intensiva (-5).

