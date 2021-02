Messina, due padiglioni della Fiera per le vaccinazioni di massa

Mancano solo 24 ore prima dell’avvio della campagna vaccinale per gli over 80. In undici presidi ospedalieri della provincia, quattro dei quali in città, inizierà l’ultimo step della cosiddetta fase 1, quella che ha già visto chiamati alla vaccinazione, il personale medico e poi chi vive e opera nei presidi residenziali per anziani. Solo in ospedale è possibile vaccinare gli over 80 perché è necessario, precauzionalmente, che ci sia un supporto medico adeguato per eventuali effetti post inoculazione. Le prenotazioni, arrivate al sistema centrale on line e telefonicamente, sono già arrivate alla fine di aprile.

Adesso, però, l’ufficio del commissario per l’emergenza Covid di Messina Marzia Furnari ha già spostato il focus sul prossimo step. Ieri ha formalizzato all’Autorità di Sistema dello Stretto che ha in gestione l’area, la richiesta d’utilizzo di due padiglioni della cittadella fieristica per le vaccinazioni di massa.

Si tratterebbe di un “hub”, l’unico della provincia, dove potrebbe avvenire l’immunizzazione degli under 55 di tutta la città. Il commissario ha chiesto l’utilizzo dei padiglioni 7A e 7B per sette mesi, quindi fino a settembre. La lettera è partita dopo l’ultimo sopralluogo avvenuto nel corso della mattinata di ieri. Dopo quello tecnico della giornata precedente, ieri, fra gli altri, hanno fatto le loro valutazioni la Protezione civile regionale, i Vigili del Fuoco, l’Autorità di Sistema, la polizia Municipale, il dirigente della Mobilità del Comune e anche Caronte&Tourist.

