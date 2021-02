Asp di Messina, Paolo La Paglia ufficialmente sospeso dall'incarico di direttore generale

E’ ufficiale la sospensione di Paolo La Paglia da direttore generale dell’Asp di Messina. Il decreto (in allegato) dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza è stato firmato oggi e verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. La Paglia viene sospeso per 60 giorni e le sue funzioni saranno temporaneamente svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario delegato. Sarà facoltà dell’assessore nominare, con un altro provvedimento, un commissario ad acta per tutta la durata della sospensione e, in caso di decadenza al termine di questa fase, un commissario straordinario.

Tra le motivazioni della sospensione, citate nel decreto, «l’attualità degli addebiti costituenti l’oggetto dell’avvio del procedimento di decadenza in relazione ad alcune criticità gestionali e organizzative di diretta competenza della governance aziendale; la necessità che l’azienda sia ordinariamente posta nelle condizioni di affrontare in maniera adeguata l’emergenza da Covid-19, tuttora in evoluzione; l’attenuazione del vincolo fiduciario procedente dall’intervenuto avvio del procedimento di decadenza dalla carica».

Interessante il passaggio in cui l’assessore afferma che, anche dopo la nomina del commissario Covid, «sono pervenute alcune segnalazioni inerenti la sussistenza di criticità in ordine all’attività ordinaria che l’azienda – e, mediante gli opportuni poteri di impulso e di controllo ai propri uffici, il direttore generale – è tenuta ad assicurare per l’ottimale gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per il raggiungimento degli obiettivi alla stessa sottesi».

