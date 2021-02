Messina, subito nell'agenda del Governo la lotta alle baracche

Sarebbe esagerato definirlo il primo impegno in assoluto assunto dalla neoministra per il Sud. Ma la convocazione di un vertice per fare il punto sull’iter della legge che prevede la definitiva eliminazione delle baraccopoli messinesi nell’arco di un triennio, è già un segnale preciso e confortante.

Francesco D’Uva (M5S): «Esprimo i migliori auguri di buon lavoro alla neoministra per il Sud Mara Carfagna. Trattandosi della ministra competente in materia di risanamento delle baraccopoli di Messina, colgo l'occasione per manifestarle la piena e immediata disponibilità del movimento 5 Stelle a proseguire nel lavoro già portato avanti anche con il ministro uscente Provenzano». Queste, in mattinata, le dichiarazioni di Francesco D’Uva, promotore di uno dei disegni di legge. «Quella delle baracche è una piaga che la città si trascina da troppo tempo – prosegue D’Uva – e sono sicuro che la deputazione messinese, di tutte le forze politiche, è pronta a mettersi all'opera per dare nuovo corso all'impegno già profuso. C'è un patrimonio di sinergie istituzionali e di iniziative che non possiamo rischiare di perdere. Auspico che, non appena il quadro di governo si definirà, potremo dare luogo a un primo incontro assieme ai parlamentari che finora hanno lavorato per la causa in modo sinergico e trasversale».

Matilde Siracusano: Al deputato questore dei Cinque Stelle, fa subito eco Matilde Siracusano: «Forza Italia sin dall’inizio di questa legislatura ha fatto diventare le baraccopoli di Messina un tema nazionale – ricorda la parlamentare –, la sottoscritta ha presentato una proposta di legge, che in questo momento si trova all’esame della Commissione Ambiente della Camera, e ha organizzato una mostra fotografica a Montecitorio per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema dirimente per la mia città. Adesso, con Forza Italia al governo, la spinta propulsiva all’azione legislativa per cancellare definitivamente questo scempio sarà ancora più forte. Nei mesi scorsi l’attuale ministra per gli Affari regionali Gelmini, da presidente dei deputati azzurri, ha visitato di persona le baraccopoli di Messina, e nei giorni scorsi, poco dopo il giuramento, mi ha rassicurato in merito ad un rinnovato impegno anche nel nuovo ruolo di governo. Allo stesso tempo, la medesima sensibilità è stata espressa al ministro per il Sud Mara Carfagna, che nei prossimi giorni convocherà una prima riunione operativa proprio sul tema del risanamento nella città dello Stretto. Siamo pronti, dunque, ad andare fino in fondo per risolvere una piaga oscena che affligge da troppi decenni la nostra città. Forza Italia c’è, come prima e più di prima».

