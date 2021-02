Messina, sospiro di sollievo all'Istituto Manzoni. Si torna in presenza

Sospiro di sollievo per gli alunni di alcune classi dell'Ic Manzoni che questa mattina si sono sottoposti al tampone di controllo, dopo il caso di positività che si è verificato una decina di giorni fa. I ragazzi potranno tornare a scuola in presenza. E non è emersa la necessità di mandare in didattica a distanza nessuna classe nemmeno alla "Mazzini-Gallo". Una studentessa della quinta elementare è risultata positiva, ma l'ultima volta che ha frequentato la sua classe risaliva a 5 giorni prima dell'esito del suo tampone. Le famiglie degli altri studenti della classe, però, anche grazie al suggerimento della preside Ausilia Di Benedetto, hanno comunque effettuato un tampone di controllo ai figli e così ora possono tornare a scuola senza preoccupazioni. "ringrazio l'Asp e l'Usca, in particolare i dottori Zagami e Sirna - dice la preside - per la rapidità con cui in un primo caso e poi in questo hanno risposto alle nostre richieste di chiarimenti".

© Riproduzione riservata