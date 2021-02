La Sicilia apre le trattative per acquistare scorte di vaccini

Di nuovo in discesa la curva dei contagi Covid in Sicilia. Intanto il governatore Musumeci ha affrontato anche il tema scottante dei vaccini. «Stiamo lavorando per potere procedere a una fornitura autonoma, che consenta in Sicilia di poterci muovere con più facilità per realizzare il piano di somministrazione. Non siamo nella fase contrattuale, e non vi dico se l’interlocuzione appare solida o meno, sono molto prudente. Il nostro obiettivo è quello di renderci autonomi, come quando abbiamo acquisito i Dpi». Musumeci ha fatto un riferimento esplicito ad altre regioni: «Mi risulta che anche il collega del Veneto si sia mosso in questo senso, vediamo cosa pensa di fare Arcuri. Dobbiamo comprendere se questa iniziativa viene autorizzata dal governo centrale». Hanno raggiunto quota 127 mila le prenotazioni per i vaccini anti-Covid agli ultraottantenni in Sicilia su una popolazione totale di 320mila individui. Le vaccinazioni inizieranno sabato 20.

La campagna di prenotazione, dopo lo sprint delle scorse settimane, ha subito un piccolo rallentamento in alcune zone della Sicilia dal momento che la Regione ha deciso, così come avvenuto nella prima fase, di procedere con prudenza per garantire a quanti avranno la prima inoculazione di ricevere dopo tre settimane anche la seconda dose di vaccino. Così diversi anziani che hanno tentato di prenotarsi si sono visti spuntare un avviso: «Nessuna disponibilità, provi in un altro capoluogo».

