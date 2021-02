Incidente a Milazzo, migliorano le condizioni del 13enne di San Pier Niceto

Prognosi ancora riservata tuttavia migliorano le condizioni di salute del ragazzino di San Pier Niceto, coinvolto nell'incidente stradale autonomo che si è verificato lo scorso sabato pomeriggio a Milazzo, in via dei Giardini lungo il percorso che collega il viale Gramsci con la via Ciantro.

I genitori hanno riferito che il figlio reagisce bene alle terapie somministrate. La situazione, seppure critica, non si presenta come quella dei giorni scorsi. Per il tredicenne, il decorso sarà ancora lungo ma ogni ora che passa lascia spazio a spiragli positivi di recupero.

La comunità di San Pier Niceto, a quasi una settimana dall'incidente, continua a sostenere la famiglia che sta vivendo momenti di apprensione continua. Sul fronte delle indagini prosegue invece la ricostruzione del sinistro, dal quale pare emergono aspetti poco chiari. Ad essere impegnati sono gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Milazzo.

