Hub di Messina, è stata scelta la Fiera

La scelta sembra essere caduta sulla Fiera. In ogni provincia siciliana deve essere realizzato un hub vaccinale per poter avere una più rapida capacità di copertura della popolazione. Per il messinese, la regione e il Commissario per l’emergenza Covid Marzia Furnari hanno immaginato questo grande centro nei padiglioni 7A e 7b della Fiera. C’è già un accordo di massima con l’Autorità di Sistema che gestisce la cittadella ma oggi è previsto che la richiesta divenga formale. In realtà già ci sono stati due sopralluoghi negli ultimi dieci giorni e ieri anche una visita della la Protezione Civile che si dovrà occupare dell’allestimento.

