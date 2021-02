Il bollettino della città di Messina registra un morto per Covid al Policlinico di Messina, si tratta di una donna di 86 anni. Sono stati 152 i tamponi effettuati oggi in città, 40 i positivi in tutto, di cui 10 nuovi, per un totale di 2189 positivi al Covid-19. I posti letto disponibili in tutta la provincia in degenza ordinaria sono 163, mentre in terapia intensiva 37. I guariti, invece, sono 4.

