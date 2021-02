Vaccini a Messina, la Federazione dei pensionati Cisl avvia un team di supporto per prenotare

In attesa che il Tavolo della Salute, istituito all’Asp di Messina con le organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL e Uil e le organizzazioni sindacali di categoria SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL, avvii il suo lavoro di screening, arrivano le prime segnalazioni delle difficoltà che stanno incontrando soprattutto anziani e persone fragili durante la pandemia. Confermata, intanto, la data di avvio delle vaccinazioni per gli anziani over 80.

Nella prima fase, le somministrazioni saranno effettuate presso il Policlinico, l’Irccs-Neurolesi e il Papardo di Messina, gli ospedali di Taormina, Milazzo, Barcellona P.G., Lipari, Patti, S. Agata di Militello e Mistretta.

«Ci assicureremo – sottolinea Bruno Zecchetto – che, soprattutto in città, gli anziani possano avere possibilità anche dopo più punti di somministrazione dei vaccini in maniera tale da non aggravare loro e le famiglie di difficoltà di spostamenti e attese infinite».

Sottolineata anche la difficoltà di molti anziani di poter effettuare la prenotazione perché in possesso di una tessera sanitaria scaduta. «Abbiamo chiesto al responsabile del Tavolo, il dottor Carmelo Crisicelli, di prevedere nel programma presente sul sito la possibilità di inserire il codice fiscale per superare il problema e su questo punto abbiamo avuto assicurazioni in merito ad un immediato interessamento».

«Abbiamo chiesto, inoltre, di poter allargare la tipologia dell’intervento dei team vaccinali itineranti inserendo, oltre le persone con patologie invalidanti rilevanti, anche quelle che abitano in centri collinari o montani, con difficoltà di collegamenti pubblici o sprovviste di mezzi privati».

La Federazione dei Pensionati della Cisl, intanto, per garantire un supporto concreto alle persone che ne avesse necessità, ha messo a disposizione un gruppo di dirigenti, disponibili, a richiesta, ad aiutare ad effettuare la prenotazione del proprio vaccino.

