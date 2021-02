Covid nelle scuole a Messina: positivi alla Vittorini e alla Mazzini. Classi negative alla Cannizzaro

Nuovi casi Covid nelle scuole messinesi. Protagoniste ancora gli istituti del primo ciclo. In compenso non si sono registrati positivi nel giro di tamponi di controllo disposto per le classi in cui sono emersi casi di contagio. Prima positività all'Istituto “Mazzini-Gallo”. Si tratta di un alunno delle elementari. Per i suoi 15 compagni di classe e per 3 docenti scatta la didattica a distanza e domenica saranno chiamati ad effettuare il tampone di “liberazione”. Anche in questo caso, come in altri del genere, l'isolamento fiduciario è scattato solo per lo studente positivo e non per i suoi compagni chiamati solo a non frequentare la scuola in presenza.

La “Vittorini” non ha avuto il tempo di tirare un sospiro di sollievo che è arrivata una nuova notizia di positività. Infatti nel giorno in cui il tampone di fine “quarantena” ha dato esito negativo per tutti e 51 gli studenti e i docenti coinvolti in un primo caso di positività, è emerso il contagio di un insegnante che porterà tre classi delle elementari a proseguire da casa le lezioni. Tutti negativi i tamponi liberatori realizzati per la “Boer”, la “Catalfamo” e la “Gravitelli”. Si è trattato di 182 test effettuati all'ex Gazometro e nelle stesse scuole.

Un'altra delicata situazione riguardava l'istituto "Cannizzaro-Galatti" dove nei giorni giorni è scattato l'allarme per alcuni casi di Covid, fortunatamente al primo screening effettuato su classi e docenti, sono risultati tutti negativi gli esiti dei tamponi. I prossimi test sono in programma il 26 febbraio.

© Riproduzione riservata