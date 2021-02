Coronavirus Messina, quattro i morti nelle ultime 24 ore

Sono quattro i morti per Covid nelle ultime 24 ore a Messina. Al Policlinico è stato comunicato il decesso, avvenuto il 16 febbraio, di un uomo di 67 di Capo d'Orlando e di un uomo di 55 anni. Al Papardo di un ottantottenne e di una donna donna di 85 anni. Questo il quadro dei ricoveri: al Policlinico 68 (di cui 13 in rianimazione), al Papardo 19 (di cui 2 nel reparto di terapia intensiva) e a Barcellona 12.

La reazione a Capo d'Orlando per la scomparsa di Carlo Galati

Scende il numero dei contagiati a Capo d’Orlando ma la città piange la settima vittima per la pandemia da covid 19 . Lo ha reso noto ieri il sindaco della città Franco Ingrillì, che così ha voluto dare l’ultimo saluto a Carlo Galati, imprenditore del turismo di 67 anni deceduto al Policlinico di Messina, dove era stato trasferito da tempo da Capo d’Orlando. «Oggi piango la scomparsa di un amico – ha detto Ingrillì –, un altro, portato via da questo terribile virus. Carlo Galati è stato un imprenditore che, insieme alla sua famiglia, ha saputo investire con lungimiranza nel settore turistico e ha portato lustro a tutta Capo d’Orlando. Sono vicino alla sua numerosa famiglia che si trova ad affrontare un momento drammatico». Poi il sindaco ha aggiunto: «La scomparsa di Carlo, insieme a tutti coloro che ci hanno lasciati a causa del Covid, ci insegna che la prudenza deve essere massima, il distanziamento e l’uso costante della mascherina devono essere comportamenti quotidiani: ne va della tutela della salute nostra e di chi ci sta accanto». A Capo d’Orlando in questi giorni è stato istituito un servizio di supporto psicologico, attivato dalla fondazione Soleterre e rivolto a quanti sono stati colpiti direttamente dall’emergenza, sono stati ricoverati, hanno perso un familiare, ma anche coloro che hanno perso il lavoro. Chiamando il numero 335-7711805, attivo su tutto il territorio nazionale, un operatore metterà l’utente direttamente in contatto con il primo psicologo disponibile e più vicino al suo domicilio per fissare l’appuntamento.

© Riproduzione riservata