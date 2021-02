Messina, "Immobilare Cappellani" cadono le accuse. Condannato solo Dino Cuzzocrea

Si è concluso con due assoluzioni, una condanna e una prescrizione il processo scaturito dal sequestro della «Immobiliare Cappellani srl». Condannato Dino Cuzzocrea a 2 anni e 6 mesi per un reato minore, mentre sono stati assolti con la formula perché il fatto non sussiste Antonio Di Prima e Aldo Cuzzocrea. Reato prescritto per il commercialista Dario Zaccone.

La sentenza è della prima sezione penale del tribunale di Messina, che ha escluso la provenienza illecita delle somme. Di trasferimento fraudolento di valori dovevano rispondere Di Prima e i Cuzzocrea mentre di riciclaggio era accusato Zaccone. I difensori impegnati nel processo sono stati gli avvocati Alfonso Polto, Bonni Candido, Nino Favazzo e Alberto Gullino. Al centro del processo, i risultati di un’indagine condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza e della Sezione operativa della Dia di Messina che aveva portato al sequestro preventivo nel 2027 di un complesso immobiliare a Messina di proprietà della «Immobiliare Cappellani srl», una struttura che ospita la omonima clinica gestita da un gruppo che non è stato coinvolto nell’inchiesta. L’immobile è stato poi completamente dissequestrato.

