Ztl gratis a Messina, Sicilia Futura chiede la revoca o ristori per gli ausiliari in cassa integrazione

La revoca della gratuità degli stalli blu o ristori per quegli ausiliari del traffico messi in cassa integrazione dall'Atm. A chiederlo sono i consiglieri di Sicilia Futura alla luce del passaggio della Sicilia, e di Messina, da zona rossa a zona gialla.

"Il Comune - scrivono Pietro La Tona e Nino Interdonato, due consiglieri di Sicilia Futura - ha riconosciuto ad Atm circa 120 mila euro per ristorare i mancati introiti dovuti alla gratuità della sosta negli stalli blu, in vigore dallo scorso giovedì. Al contempo Atm ha avviato le procedure per la cassa integrazione per quegli operatori della mobilità impiegati nel servizio di controllo della Ztl e che, dal momento che Messina non è più zona rossa, subiranno una immotivata ed inutile sospensione dell'attività lavorativa".

Per questi motivi i consiglieri chiedono di sapere, dal sindaco Cateno De Luca, se intende mantenere ancora la delibera che istituisce la gratuità della Ztl e, in caso di risposta affermativa, se intende ristorare i lavoratori tra il quantum stipendiale normale e quello previsto dalla cassa integrazione.

