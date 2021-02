Neve alle Isole Eolie: Salina è imbiancata. E l'arcipelago è isolato

Il repentino abbassamento delle temperature ha portato la prima neve dell'anno sui monti Fossa delle Felci e Porri a Salina. Qualche fiocco, grazia alle temperatura che nella notte, tra domenica e lunedì, si è avvicinata allo zero, è caduto anche nelle frazioni di Quattropani e Pianoconte nell'isola di Lipari. Oltre al freddo pungente, l'arcipelago deve fare i conti con le avverse condizioni meteomarine e, di conseguenza, con l'isolamento.

Aliscafi e navi, infatti, sono rimasti saldamente ormeggiati nei porti. Lipari, Vulcano e Salina sono isolate dal tardo pomeriggio di domenica, mentre le altre quattro isole e la frazione di Ginostra da sabato. I marosi hanno colpito con una certa intensità nelle zone più esposte. In particolare nella zona di Calandra a Canneto (Lipari) hanno invaso la carreggiata, limitrofa alla spiaggia, facendo saltare un ampio tratto del manto stradale. Sempre a Canneto sulla Marina Garibaldi, dove sono in corso i lavori per l'ampliamento della sede stradale, con contestuale demolizione e ricostruzione del muraglione protettivo, il mare ha depositato pietre, sabbia e detriti vari, rendendo difficoltosa la circolazione in alcuni tratti. Anche ad Acquacalda il mare è tornato ad invadere la strada litoranea, lambendo le case.

