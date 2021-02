Messina, scuola ancora chiusa: un'altra settimana di Dad per l'Istituto Boer

Si allunga il periodo di chiusura dell'Istituto Boer di via Palermo. Le venti classi della scuola resteranno in Dad sino a lunedì prossimo quando saranno eseguiti i tamponi su otto unità del personale che lavorano in quell' edificio. L'esito determinerà l'eventuale riapertura. Domani pomeriggio invece saranno sottoposti a tampone alunni e docenti. A deciderlo, con una circolare il preside Santi Longo. La lista dei contagiati, nelle ultime ore - ma non ci sono collegamenti provati tra le positività riscontrate che potrebbero non appartenere ad un unico cluster - si è ulteriormente allungata. Adesso i positivi sono sei: due bidelli, due studenti, un'insegnante e un genitore.

Due le classi, in cui erano stati riscontrati i contagi di due alunne e di un'insegnante la scorsa settimana in prima battuta. Successivamente erano risultati contagiati anche una bidella e un genitore dei bimbi già posti in isolamento domiciliare. Giovedì scorso il primo stop che si sarebbe concluso domani. Oggi, invece, il sesto positivo e dunque il prolungamento della chiusura e la dad sino a lunedì prossimo. Domani pomeriggio, all'ex Gazometro, primo step dei tamponi. Lunedì a scuola il secondo step sui dipendenti.

