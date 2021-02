Messina, l'inchiesta sulla "Come d'incanto": tre esperti da Genova

Tre consulenti da Genova a Messina con il compito di fare luce sul tragico focolaio che ha “incendiato” la casa di riposo Come d’incanto, strappando 34 vite umane. Tre esperti provenienti dal Policlinico “San Martino” del capoluogo ligure coinvolti nell’incidente probatorio ordinato dal giudice Valeria Curatolo.

Uno è un volto noto all’opinione pubblica: il prof. Matteo Bassetti, infettivologo spesso invitato in trasmissioni televisive e dibattiti sull’emergenza epidemiologica. Sarà affiancato dai colleghi Francesco De Stefano, specialista in Medicina legale, ed Emanuela Barisione, pneumologa. Il 4 maggio prossimo, a Palazzo Piacentini, riceveranno l’incarico di stilare una perizia medico-legale nell’ambito dell’inchiesta gestita dalla Procura di Messina in cui figurano cinque indagati, tra ex commissario Covid, professionisti dell’Azienda sanitaria provinciale e del Sues 118, oltre alla responsabile della struttura di accoglienza di via Primo settembre, accusati di omicidio colposo plurimo in concorso.

Il punto di partenza saranno le cartelle cliniche contenenti le diagnosi di ciascuna morte.

