Messina, al "Papardo" prestazioni sanitarie prenotate online

Le prenotazioni delle prestazioni sanitarie potranno essere effettuate anche online. A partire dal 10 febbraio, l’Azienda Ospedaliera Papardo ha attivato il sistema Interaziendale Cup che permetterà al cittadino, a seguito di identificazione mediante identità digitale SPID e successivo inserimento del numero di ricetta dematerializzata, di procedere con la prenotazione via web comodamente da casa.

“E’ una importante innovazione realizzata dalla Regione Siciliana – commenta il direttore generale Mario Paino – con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie e supportare una migliore governance della politica sanitaria regionale. Fondamentale in piena pandemia è poter evitare gli assembramenti in ospedale per chi deve fruire dei servizi indispensabili, oggi utilizzabili grazie agli strumenti alternativi: dal sistema di prenotazione on line, alla posta elettronica, al call center per la prenotazione telefonica, al sistema on line PagoPa per il pagamento del ticket le cui informazioni sono reperibili nel sito internet aziendale. Sarà possibile prenotare anche dalle farmacie.”

Dopo l’autenticazione sulla piattaforma di interconnessione regionale intercup.regione.sicilia.it, accessibile dall’home page del sito internet aziendale www.aopapardo.it, cliccando sul logo “InterCUP online”, si potrà scegliere l’Azienda verso cui voler verificare le disponibilità per la prestazione richiesta. Il link per prenotare la prestazione tramite la propria identità digitale (Spid) è già disponibile sull’homepage del sito aziendale del Papardo.

