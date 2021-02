Itala in lutto, anziano trovato cadavere in casa. Probabilmente un malore

Un pensionato italese è stato rinvenuto cadavere nella tarda serata di oggi all’interno della propria abitazione ed il decesso pare sia da attribuire ad un attacco cardiaco. Si tratta di Giuseppe Alessandro 80 anni, residente nella via Galliani della frazione Croce del Comune jonico, dove viveva da solo. Dell'uomo sin dalla mattinata non si avevano notizie ed un suo congiunto, che vive in un’altra località siciliana, dopo aver cercato con vari tentativi di contattarlo telefonicamente, si è premurato di avvertire di questo suo prolungato silenzio altri familiari della vittima che risiedono nella stessa frazione collinare.

Quest’ultimi più che mai preoccupati e temendo il peggio, si sono subito recati presso l’abitazione del pensionato dove lo hanno rinvenuto esamine sul pavimento del bagno. Scattato l’allarme sul posto si portavano i carabinieri di Scaletta Zanclea al comando del maresciallo Gianluca Bonelli ed il personale del Presidio Sanitario di Itala Marina per le constatazioni medico-legali. Dai primi accertamenti pare che il pensionato sia stato colpito dall'attacco cardiaco nella tarda mattinata di ieri. La notizia dell’improvvisa scomparsa di Peppino Alessandro, che era considerato “un autentico personaggio,” ha destato vasto cordoglio in tutto il paese, dove era molto conosciuto.

