Messina, droga "light". Torna libero il gambiano fermato due giorni fa alla stazione

La droga era “light”. Scarcerato, quindi, il gambiano 22enne Bubacarr Darboe, fermato dalla Guardia di finanza di Messina giovedì mattina. Poiché il principio attivo dei 2,2 kg di marijuana trasportati su un pullman di linea era basso, sotto la soglia prevista, il pubblico ministero Anita Siliotti lo ha rilasciato già ieri. Stamani si è svolta invece l’udienza di convalida dell’arresto, all’esito della quale il giudice Fabio Pagana ha convalidato la misura eseguita dalle Fiamme gialle, ritenuta legittima alla luce dei fatti, e stabilito che lo straniero può rimanere a piede libero. Il 22enne è stato difeso dall’avvocato Pietro Venuti.

Il gambiano era incappato in un controllo eseguito dalla Guardia di finanza alla Caronte & Tourist, dove i militari erano impegnati in un'operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Con loro c'era anche un cane antidroga. Ispezionati i bagagli sistemati nella stiva di un pullman di linea proveniente da Roma e diretto a Messina, il fiuto dell'animale è stato messo alla prova da un borsone di colore blu, verso il quale si è fiondato. Non essendo riuscito inizialmente a individuare il proprietario, il personale delle Fiamme gialle ha seguito il mezzo di trasporto fino alla prima fermata utile, che coincideva con la Stazione centrale di Messina. Hanno quindi notato che Darboe ha prelevato quel borsone finito sotto osservazione, per poi allontanarsi a piedi. A quel punto è stato fermato.

© Riproduzione riservata