Incidente a Milazzo, grave 13enne trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina

Un ragazzino di 13 anni di San Pier Niceto si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina dove è stato trasferito in elisoccorso nel tardo pomeriggio di ieri dopo un incidente stradale. E in serata è stato operato d'urgenza. Avrebbe subito un grave trauma cranico e si trova in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Il ragazzino – secondo quanto emerso dai primi accertamenti – viaggiava sull’autovettura condotta da una donna che, intorno alle 16, pare per cause autonome, sarebbe uscita di strada in prossimità dell’incrocio che conduce nella zona Parco.

Un incidente causato forse dall’asfalto reso viscido dalla pioggia. Il tredicenne è stato trasportato d’urgenza al vicino pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” ma, vista la criticità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento a Messina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia che hanno effettuato i rilievi per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.

