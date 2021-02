Capo d'Orlando: condotta e lungomare in pericolo. Risorse garantite, ma è vera lotta

Mentre le mareggiate continuano a flagellare la costa di Capo d’Orlando, e sale il timore che gli interventi di messa in sicurezza della piazzetta del lungomare Andrea Doria e della condotta fognaria a Tavola Grande, vengano vanificati, da Palermo giungono buone notizie per la soluzione delle due emergenze.

Il sindaco paladino Franco Ingrillì ed il responsabile dell’area Lavori pubblici di Palazzo Europa, Mario Sidoti Migliore, hanno incontrato nel capoluogo siciliano il direttore regionale della Protezione civile, Salvatore Cocina, ed il direttore dell’Ufficio commissariale per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce. Gli incontri sono serviti, come si legge da una nota stampa di Palazzo Europa, per fare il punto sugli ulteriori interventi da realizzare dopo i danni provocati dalla mareggiata dello scorso 24 gennaio, sia lungo la strada che conduce al depuratore di contrada Tavola Grande, sia sul lungomare Andrea Doria. È stato concordato di presentare alla Protezione civile regionale una richiesta di finanziamento per deviare sulla Via del Mare il tratto di rete fognaria che raggiunge il depuratore e che più volte è stata danneggiata dai marosi.

