Nino Frassica, Mario Biondi e la lotta alle baracche di Messina

«Con la mia MESSINA sempre nel cuore! #covidebaracche #ninofrassica Mario Biondi». C’è sempre lui al “presentat’arm”, alle chiamate a raccolta, in favore della sua e della nostra bellissima-sventurata città. Nino Frassica, come spesso accade, testimonial d’eccezione. E ora Frassica ci rimette il volto, sostenendo stavolta l’iniziativa portata avanti, con grande generosità, da un altro artista dal cuore, e dall’ugola, d’oro, Mario Biondi. Il cantante “soul” per eccellenza, originario di Catania e tra i musicisti italiani più apprezzati a livello internazionale, ha fatto un gesto sorprendente, con la decisione di donare parte del ricavato del suo ultimissimo album, dal significativo titolo “Dare”, all’Agenzia del Risanamento di Messina, per contribuire alla riqualificazione di un’area degradata e per dare una casa degna di tal nome alle famiglie che vivono ancora in baracca. “Show Some Compassion” è il brano al quale è legata la campagna solidale e, assieme a Biondi, hanno prestato la loro voce e il loro talento altri musicisti e cantanti, come Chuck Rolando, Annalisa Minetti, Enzo Avitabile, Dodi Battaglia, Sarah Jane Morris, Jeff Cascaro, Alain Clarke, Paulo Gonzo, Nick the Nightfly, Luna, Omar.

