Messina, vaccino over 80: stop al "domiciliare". Troppi anziani "spediti" lontano da casa

Proseguono a gran ritmo le prenotazioni dei vaccini per la gli over 80. Le prime somministrazioni in provincia di Messina scatteranno il 20 febbraio ma le prenotazioni sono già arrivate a coprire quasi tutto il mese di marzo. Il sistema, che è nazionale ed stato realizzato da Poste, nel territorio messinese continua a indicare, in molti casi ma non in tutti, come luogo di vaccinazione per chi si prenota via web, una località diversa da quella più vicina alla residenza dell’anziano. Il caso più comune è quello del cittadino messinese a cui viene proposto di vaccinarsi a Milazzo o Barcellona con un disagio in più per lui e per la sua famiglia. Questo accade, perché il sistema tende a dare le soluzioni più vicine in ordine di tempo, quelle più immediate e quando in città, per le prime date disponibili su base locale, l’agenda è satura, allora propone le prime date utili altrove. Dalla Regione hanno fatto sapere che non hanno la possibilità di intervenire sul software nazionale e che, se si può di attendere qualche giorno, è probabile che le proposte possano essere più vicine a casa. Per il momento stop alle prenotazioni per il “domiciliare”. Per riaprire si attende l’arrivo di altri 25 operatori (bando nazionale) che viaggeranno in tutta la provincia.

Dall’inizio dell’anno l’Asp di Messina ha ricevuto 33.550 dosi, e ne ha effettuate 25.349. Attesi a giorni 14.000 vaccini Astrazeneca per gli under 55 (destinatari forze armate e docenti). «È auspicabile l’intervento dei medici di medicina generale – ha detto il direttore sanitario Asp Bernardo Alagna – per aumentare la capacità di vaccinazione. Oggi è arrivato il via libera alla somministrazione ai veterinari. I soggetti estremamente vulnerabili saranno inseriti nelle liste con gli over 80.

