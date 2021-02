Sant'Alessio, zia e nipote litigano al market e si prendono a colpi di... detersivo

Una normale serata, con tanti clienti impegnati negli acquisti e altri in attesa all'esterno, turbata improvvisamente da uno “spettacolo” inatteso. Ha dell’incredibile quanto avvenuto in un supermercato di S. Alessio Siculo. Mentre tutto scorreva tranquillamente, con persone intente a fare la spesa e altre a pagare alle casse, tra gli scaffali dell’esercizio è andato in scena un vero e proprio “duello”.

Due donne, entrambe arrivate da fuori paese, hanno cominciato infatti a discutere animatamente tra loro e, in pochi istanti, si è passati dalle urla, alle mani. A fronteggiarsi sono state una cinquantenne di Roccalumera e una trentacinquenne di S. Teresa di Riva, zia e nipote, tra le quali da tempo non corre buon sangue per via di dissidi familiari.

Ad innescare la contesa tra le donne, incontratesi per caso, pare sia stata la più adulta delle due, che ha rivolto frasi di scherno verso la parente: in men che non si dica sono volate parole grosse, pesantissimi insulti e riferimenti legati alla sfera privata di entrambe le rivali, fin quando è cominciato un lancio di detersivi, prelevati dagli scaffali e utilizzati come armi improvvisate, con l’obiettivo di colpire l’avversario.

