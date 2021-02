Messina coronavirus, sono 5 i decessi nelle ultime 24 ore. Crescono i positivi in Sicilia (760)

Sono cinque i decessi nelle ultime 24 ore a Messina. Secondo i dati comunicati alla Regione (dalle 11 di ieri alle 11 di oggi) le cinque vittime sono tre donne di 63, 70 e 85 anni - tutte morte al Policlinico - e un uomo di 90 anni e una donna di 91 morti all'ospedale di Barcellona. Questo invece il quadro dei ricoveri: Policlinico 84 (di cui 19 in rianimazione), Papardo 22 (di cui 3 in rianimazione), Barcellona 19. Intanto all'ex Gazometro sui 902 tampini effettuati sono risultati 5 positivi.

In Sicilia

Crescono i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi salgono a 760 dai 695 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 21.602 (meno rispetto ai 22.360 di ieri), determinando un indice di positività del 3,52%. Sono 26 i decessi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri (-3). I guariti oggi sono 1.666. Calano gli attualmente positivi, 932 persone in meno, determinando un numero complessivo di 36.655. Scendono lievemente i ricoveri nei reparti ordinari, 1.071 (-37), è di 1665 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 11 nuovi ingressi (ieri erano stati 7). In isolamento domiciliare ci sono 35.419 persone.

