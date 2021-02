Messina, chiude per sanificazione l'Istituto Boer. Dopo i tre casi anche una bidella positiva

Chiude per sanificazione venerdì e lunedì l'istituto Boer di via Palermo. Si allarga il contagio all'istituto comprensivo Boer dove due classi, in cui erano stati riscontrati i contagi di due alunne e di un' insegnante, erano state già mandate in isolamento domiciliare e quindi in Dad. Oggi è risultata contagiata anche una bidella che aveva accusato sintomi tipici del virus. Sottoposta al tampone all'ex Gazometro, la donna, è risultata positiva. L'elenco dei contagiati si allunga anche con un genitore dei bimbi già in isolamento. Il preside Santi Longo ha disposto la chiusura del plesso per domani e per lunedì. In Dad tutte le classi, dall'infanzia, alla scuola media in attesa di procedere a uno screening su tutta la popolazione scolastica: docenti, bidelli, dipendenti amministrativi e alunni.

