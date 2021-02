Messina, contagi in 5 scuole. Diverse classi in isolamento

Torna l’incubo dei contagi fra i banchi delle scuole messinesi. A dieci giorni dalla riapertura degli istituti del primo ciclo (Infanzia, Primarie e Medie), sono già almeno cinque le scuole che stanno facendo i conti con il Covid. In maniera diretta o indiretta. Perché ci sono positività fra gli studenti ma anche fra i genitori e questo ha la medesima conseguenza sulla didattica, con l’isolamento di intere classi. Alla “San Francesco di Paola” sono 3 le classi che stanno facendo lezione in didattica a distanza. Dei 4 casi di positività emersi nello scorso fine settimana, però, solo uno è di studenti, gli altri sono di genitori di ragazzi che hanno frequentato la scuola e quindi i loro compagni. Alla “Vittorini” il tampone di liberazione è previsto il 16 febbraio. Tre i casi fra gli alunni, in due classi. Un caso anche alla “Catalfamo” dove invece il contagio ha riguardato, sempre nel week end, una docente di sostegno. Una classe di scuola media con 15 alunni è finita in isolamento fiduciario preventivo. All’”Evemero”, le classi costrette a far lezioni a casa sono due. A Santa Margherita, come dice la preside Fulvia Ferlito, si sono registrati, dalla riapertura, due casi fra i ragazzi. Ma ce ne sono altri dieci a casa per via della positività dei genitori. Una la classe in isolamento.

