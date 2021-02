Una donna di 82 anni e un uomo di 89 sono deceduti oggi all'ospedale Papardo di Messina, mentre due persone sono guarite dal Covid-19. In giornata sono stati somministrati 368 tamponi, di cui 29 nuovi positivi. Il totale degli attuali contagiati è 2427. In terapia intensiva sono ricoverate 33 persone che hanno contratto il virus, mentre 89 sono in degenza ordinaria.

