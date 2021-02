Messina, si allenavano in palestra...ma senza autorizzazione: 5 sanzioni

Gli uomini della polizia municipale guidati dal comandante vicario Giovanni Giardina ieri sera, durante i controlli anti-Covid, hanno scoperto una palestra nella quale alcune persone stavano svolgendo attività fisica senza alcuna autorizzazione.

La struttura si trova nella zona sud della città e, all’interno, si trovavano cinque persone: il proprietario e quattro atleti che però non avrebbero potuto allenarsi perché in questa fase le palestre devono ancora rimanere chiuse. E solo gli atleti di interesse nazionale hanno la possibilità di proseguire la loro preparazione in vista di gare di rilievo assoluto. I cinque sono stati sanzionati in base alle norme sulla mancata osservanza dei DPCM del governo.

