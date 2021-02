Coronavirus, a Messina nasce il team "Usca-Case di riposo"

Il Commissario dell’Ufficio emergenza Covid di Messina Marzia Furnari ha istituito l’ “USCA Case di riposo”, che avrà a disposizione un team di professionisti dedicati, disponibile ad intervenire direttamente nelle sedi interessate anche nei giorni festivi. La decisione, condivisa con il Direttore Sanitario Aziendale Bernardo Alagna, il Coordinatore della Commissione ispettiva, professore Marcello Mezzatesta e il Coordinatore USCA, dottore Gianfranco Nastasi, è stata presa in considerazione del frequente riscontro di positività al virus Covid 19 delle persone ospitate all’interno delle case di riposo e delle comunità alloggio, e alla luce dell’analisi positiva delle attività e dei risultati fino ad oggi conseguiti dalla Commissione Ispezione Case di Riposo.

Il team "USCA Case di riposo”, oltre ad occuparsi delle attività di risposta alle chiamate in caso di necessità da parte delle Case di Riposo, svolgerà altri importanti compiti: ispezioni nel territorio dell’Asp di Messina, secondo quanto di competenza delle USCA, in coerenza con le indicazioni del coordinatore della commissione e in sinergia con i tecnici della prevenzione; presa in carico degli ospiti e degli operatori della struttura con eventuale visita, controllo dei parametri, esecuzione di tampone antigenico rapido e, se positivo, esecuzione di tampone molecolare e conseguente percorso (comunicazione al Dipartimento di Prevenzione, gestione dei controlli periodici).

Inoltre, ispezionerà e valuterà le strutture dal punto di vista igienico sanitario verificando le condizioni igienico-sanitarie-nutrizionali degli ospiti; controllando le dotazioni secondo i parametri indicati con nota assessoriale in merito ai DPI in struttura. Se verranno riscontrati dei problemi saranno messe in evidenza eventuali criticità e verrà fatta una valutazione finale delle strutture secondo i seguenti parametri: adeguata, parzialmente adeguata, non adeguata. Per contattare l’Usca Case di riposo sono stati istituiti i seguenti numeri 0903654139 e 0903654284.

