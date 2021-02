Anche Messina al fianco di Patrick Zaki: immagini sulla facciata dell'Ateneo

I disegni di Gianluca Costantini proiettati sulla facciata dell’Università sono “un pugno nello stomaco”. Rappresentano la faccia sorridente di Patrick Zaki, lo studente egiziano che studiava a Bologna arrestato lo scorso anno in Egitto per aver incitato alla “sovversione dell’ordine sociale” su facebook. In occasione dell’anniversario dell’incarcerazione di Zaki che è stata due giorni fa, molte associazioni per i diritti umani, tra cui Amnesty, hanno voluto ricordare la data con delle manifestazioni di solidarietà.

A Messina la campagna di sensibilizzazione è stata sostenuta dalla “Tenda della Pace”, che insieme ad Amnesty ha organizzato ieri un flesh mob in Piazza Pugliatti. La faccia sorridente di Patrick Zaki disegnata da Gianluca Costantini, autore già impegnato nella lotta per i diritti umani, è stata proiettata con dei fari gialli sull’università insieme alla scritta “FreePatrick”. I rappresentanti dei movimenti e delle associazioni che vi hanno preso parte si sono disposti lungo il marciapiede con dei cartelli per sostenere la scarcerazione di Patrick Zaki. Il pubblico seguiva l’evento da casa e ogni cittadino poteva esprimere il proprio sostegno postando una foto che lo ritraeva con un cartello giallo, accompagnato dall’hashtag #FreePatrickZaki. Sofia Donato, portavoce della “Tenda della Pace” spiega:” il nostro Flah mob ha l’obiettivo di chiedere la scarcerazione immediata di Patrick, e chiediamo che la città di Messina mantenga l’impegno preso a dicembre di conferirgli la cittadinanza onoraria”. Si moltiplicano così le città d’Italia che conferiscono la cittadinanza a Zaki, tra queste proprio ieri anche Palermo.

© Riproduzione riservata