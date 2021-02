Messina, riprendono le lezioni: 6 bus granturismo per rafforzare le linee scolastiche

Ripresa delle lezioni in presenza per circa 20.000 studenti delle scuole superiori di Messina e provincia. Attivato un servizio straordinario di mezzi pubblici per poter assorbire il flusso di spostamenti verso scuola. oggi, nel tragitto di andata, non c’è stato alcun sovraffollamento sui mezzi di Atm.

Le presenze dimezzate in classe hanno certamente alleggerito il carico sui bus. Atm ha anche preso a noleggio sei bus gran turismo per rafforzare le linee scolastiche. A bordo di questo tipo di mezzi possono salire a bordo solo gli studenti. La scuola in presenza riprende dopo 100 giorni di didattica a distanza.

© Riproduzione riservata