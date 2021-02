Ladri in azione a Furci Siculo: furti e danni in due scuole del paese

Ladri in azione la scorsa notte a Furci Siculo. Ignoti si sono introdotti in due scuole cittadine e nel centro diurno comunale e hanno rubato diverse attrezzature e piccole quantità di denaro, causando vari danni alle strutture. Il raid ha interessato l’Istituto di istruzione superiore "Salvatore Pugliatti" dove, nel cuore della notte, i malviventi sono riusciti a introdursi dal cortile esterno e hanno poi forzato una porta di emergenza penetrando nei locali, raggiungendo le aule didattiche e rubando una ventina di computer portatili.

Poi hanno scassinato un cancello interno e dall'atrio del “Pugliatti” hanno raggiunto l’altra ala dell’edificio dove si trova la scuola media, che al momento ospita la sezione dell’Infanzia della frazione Grotte: dopo aver forzato la porta hanno girovagato per aule e ripostigli, frugando anche negli armadi e asportando un salame da un frigorifero, fino a raggiungere il cortile esterno dove si trova un chiosco-bar, riuscendo ad aprire le porte e introducendosi nella piccola struttura ma senza rubare nulla.

Le telecamere installate all’interno dell’Istituto superiore sono state spostate dai ladri con l’intento di non inquadrare il raid ma, alle 2.40 della notte, uno degli occhi elettronici ha ripreso il passaggio di due persone travisate, sembrerebbe piuttosto giovani, che indossavano felpa e cappuccio. Una volta scoperto il furto sono state avvisate le forze dell’ordine e sono giunti sul posto i carabinieri della Stazione di Santa Teresa, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

A Furci è arrivato anche il dirigente scolastico del “Salvatore Pugliatti”, Luigi Napoli, che ha constatato con amarezza quanto accaduto e i disagi causati alla popolazione scolastica: oggi era infatti prevista la ripresa delle lezioni in presenza al 50% ma le attività didattiche sono state sospese per permettere la sanificazione dei locali e le indagini sul furto. Il danno ammonterebbe a circa 20.000 euro. Al Centro diurno è stata invece scassinata una macchinetta per bevande e snack e sono state rubate le monete contenute all’interno. Sul posto il sindaco Matteo Francilia con la Polizia municipale.

