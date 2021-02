Coronavirus a Messina, sette morti nelle ultime 24 ore. In Sicilia calano i contagi

Sono 7 i morti nelle ultime 24 ore a Messina. Tra le vittime un uomo di 48 anni, deceduto all'ospedale "Papardo", mentre un altro uomo di cui non è stata resa nota l'eta è morto all'ospedale della zona Nord. Al Policlinico sono stati dichiarati i decessi di una donna di 75 anni di Barcellona, di un uomo di 81 anni di Santo Stefano di Camastra, di un ottantanovenne di Messina e di una donna di 97 anni di Messina. Sempre al Policlinico deceduta una donna di 87 anni originaria di Barcellona Gotto.

I dati in Sicilia sul Coronavirus

Sul fronte dell’emergenza Covid la Sicilia tira un sospiro di sollievo. Nel giorno in cui riprendono le lezioni in presenza negli istituti superiori, sia pure al 50%, e in cui partono le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 80, il numero dei contagi crolla. Sono 478 i nuovi positivi (cento in meno rispetto a ieri) sia pure con 22.446 tamponi processati, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Ma anche il tasso, di poco sopra il 2,1%, continua la discesa che si era già registrata nei giorni scorsi. Le vittime sono 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.704. Il numero degli attualmente positivi è 38.932, con un decremento di 77 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 533. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri di pazienti Covid che adesso sono 1.373, 3 in meno rispetto a ieri; ma aumentano quelli in terapia intensiva che sono 181 (+3).

