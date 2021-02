Covid, altre 4 vittime a Messina. Sono 26 i pazienti in terapia intensiva

Meno tamponi, meno contagi da coronavirus ma una percentuale di nuovi positivi, rispetto ai test effettuati, in lieve aumento. Il bollettino diffuso oggi dall’Ufficio straordinario per l’emergenza riporta un dato (relativo alla giornata di sabato) di appena 133 tamponi eseguiti a Messina, esattamente un terzo di quanti ne sono stati effettuati venerdì, con 71 positivi totali (il 53,38%), di cui 17 nuovi positivi (il 12,78%). Il giorno prima la percentuale dei positivi sul totale (177 su 399) era stata del 44,36% e di questi erano 43 i “nuovi” positivi, pari al 10,7%.

In totale, sono 3098 gli attuali contagiati a Messina. Anche ieri, inoltre, si sono registrate quattro vittime: al Policlinico una donna di 65 anni, una donna di 75 , e un uomo di 85 anni. Al Papardo una donna di 75 anni. Sul fronte dei posti letto, aumenta la disponibilità di quelli di degenza ordinaria, soprattutto grazie all’attivazione di 10 posti letto all’ospedale Papardo, di cui abbiamo dato notizia ieri. Così i 50 posti disponibili attuali dovrebbero diventare 60. Scende di una unità, invece, il dato sui posti liberi di terapia intensiva: da 33 a 32. In totale, sono 237 i messinesi (di città e provincia) ricoverati in degenza ordinaria. Sono 26, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 20 al Policlinico, 3 al Papardo e 3 al Piemonte.

© Riproduzione riservata