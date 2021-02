Messina, tornano operativi entrambi gli approdi di Tremestieri

Dopo l'esecuzione del dragaggio attuato ed un solo scivolo a garantire i collegamenti con la Calabria, a seguito delle mareggiate degli ultimi mesi, questa sera dalle ore 20, entrambi gli approdi di Tremestieri tornano finalmente operativi per soddisfare il traffico commerciale sullo Stretto di Messina.

"Rimarremo - come Uiltrasporti Messina - sempre vigili nel monitorare i lavori del nuovo Porto, in particolar modo il maxi dragaggio da 800mila metri cubi di sabbia e la fossa intrappola sabbie previste dal progetto , in quanto opere importanti e strategiche che servono prioritariamente affinché il fenomeno insabbiamento non si ripresenti anche per il futuro . Siamo fiduciosi che al più presto possa trovare concreta realizzazione la proposta che la UIltrasporti ha avanzato alle autorità competenti , affinché lo scalo di Tremestieri possa diventare area di stoccaggio nelle emergenze in cui non dovessero funzionare gli approdi a causa di avverse condizioni meteo o in caso di insabbiamento. Tale soluzione tampone risolverà, in attesa del completamento del porto e al sorgere delle emergenze , il problema occupazionale dei lavoratori portuali a cui verrebbe garantita la continuità lavorativa, mentre la città verrebbe "salvaguardata" dall'invasione dei Tir attraverso il contigentamento dei mezzi e la successiva regolazione dei flussi verso gli imbarchi sia del Porto Storico sia di Rada San Francesco".

