Ha accusato un malore ed è morto all’interno di una rosticceria. È successo stasera, intorno alle 20, in via Catania. Non identificata la vittima, in quanto priva di documenti. Si tratterebbe di un uomo di mezz’età straniero, trasportato al dipartimento di Medicina legale del Policlinico. Sul posto le Volanti della polizia e gli uomini del 118 che hanno provato a rianimarlo invano.

© Riproduzione riservata