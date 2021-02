Messina, ecco come ottenere il pass ZTL residenti e per i veicoli elettrici ed ibridi

Da lunedì 8 ottenere il pass ZTL residenti, sia per la prima che per la seconda autovettura, ed il pass per i veicoli elettrici ed ibridi è SMART. Comodamente da casa, senza attese agli sportelli, si potrà richiedere il proprio pass direttamente dal sito www.atmmessinaspa.it -> Servizi -> ZTL cliccando su “Servizi Online” e seguendo attentamente le istruzioni. I cittadini, che non dispongono di un computer ed una connessione internet, potranno recarsi presso il punto vendita del terminal Cavallotti con la documentazione necessaria, riportata sulla pagina dedicata: il personale di ATM assisterà la clientela per la richiesta.

Entro tre giorni lavorativi il pass sarà pronto per essere ritirato presso il medesimo punto vendita. ATM S.p.A. lavora per offrire servizi sempre più aderenti alle necessità ed aspettative degli utenti. E’ possibile consultare regolarmente la pagina Facebook, il sito internet o la pagina Telegram @atmmessina per essere aggiornati sui servizi e le iniziative che saranno attivati per rendere la mobilità a Messina sempre più sostenibile.

