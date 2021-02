Isole Eolie, carcassa di capodoglio trovata in spiaggia a Vulcano

Un altro grande cetaceo, un capodoglio di circa 7 metri per la precisione, è stato trovato morto a Vulcano, Isole Eolie. L'animale è in avanzato stato di decomposizione. Il team del Filicudi Wildlife Conservation - Pronto Soccorso Tartarughe Marine, in contatto con il gruppo Life Delfi e con il Cert, sta seguendo la vicenda. Si proverà a prendere qualche campione, se possibile, per sottoporlo ad analisi. La carcassa è stata trascinata dalla corrente e segnalata ad un'associazione.

© Riproduzione riservata