Coronavirus a Messina, due morti nelle ultime 24 ore. Cala il tasso di contagi

Sono solo due i decessi a Messina nelle ultime 24 ore e entrambi al Policlinico: si tratta di un uomo di Venetico di 75 anni e di una donna di 74 anni.

Questo l’attuale quadro dei ricoveri: Policlinico 104 (17 rianimazione), Papardo 32 (5 rianimazione), Barcellona 28.

Torna a diminuire il numero dei contagi Covid in Sicilia. Sono 886 i nuovi positivi nell’isola (un centinaio in meno rispetto a ieri) su 24.130 tamponi processati, con una incidenza che dal 4,4% cala al 3,6%. Per effetto di questi dati, contenuti nel report quotidiano diffuso dal Ministero della Salute, la regione scende al sesto posto per nuovi contagi (ieri era la prima) dopo Lombardia, Campania, Lazio, Emilia Romagna e Puglia. Anche il numero delle persone attualmente contagiate in Sicilia continua a diminuire: sono 41.122, con un decremento di 491 casi rispetto a ieri grazie a 1.343 guariti. Continua invece ad essere pesante il bilancio dei morti: altre 34 vittime nelle ultime 24 ore portano il totale a 3.579. Diminuisce infine la pressione sugli ospedali: i ricoveri di pazienti Covid sono 1.510, 19 in meno rispetto a ieri, dei quali 193 in terapia intensiva (-9). La distribuzione per provincia vede ancora una volta Palermo registrare il numero più alto di casi (345), poi Catania con 186, Messina 123, Trapani 70, Caltanissetta 63, Agrigento 40, Siracusa 33, Ragusa 13, Enna 13.

