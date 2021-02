Messina, sei morti nelle ultime 24 ore. All'ex Gazometro nessun positivo su 732 tamponi

Sono sei i morti a Messina nelle ultime 24 ore a causa del Covid. Al "Policlinico" deceduti un uomo di 91 anni di Barcellona e uno di 85 di Messina; e una donna di 80 anni sempre di Messina. Tre morti anche all'ospedale Papardo: un uomo di 82 anni, un uomo di 58 anni (in realtà morto ieri ma comunicato nel bollettino di oggi) e una donna di 62 anni.

Questo l’attuale quadro dei ricoveri: Policlinico 107 (20 rianimazione), Papardo 32 (5 rianimazione), Barcellona 28. Al drive-in dell'ex Gazometro sono stati eseguiti dalle 20 di ieri alle 20 di stasera 732 tamponi con nessun positivo.

In Sicilia

Sono 37 i morti da coronavirus registrati oggi in Sicilia. I contagi sono 984, per un totale di 41.613 attuali positivi. I guariti/dimessi sono 1.536. I tamponi sono 22.255. I ricoverati in terapia intensiva sono 15, per un totale di 202.

