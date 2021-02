Depistaggio Borsellino, archiviata inchiesta di Messina su ex pm Petralia e Palma

È stata archiviata l’inchiesta aperta dalla Procura di Messina sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio a carico degli ex pm Carmelo Petralia ed Annamaria Palma. I due magistrati facevano parte del pool che coordinò l’indagine sull'attentato costato la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta. A entrambi si contestava il reato di concorso in calunnia aggravato dall’avere favorito Cosa nostra.

L’archiviazione del procedimento era stata chiesta dalla stessa Procura di Messina con una articolata motivazione. All’istanza si erano opposti i legali delle persone offese dal reato. Il gip di Messina ha fissato un’udienza nel corso della quale l'accusa e le difese che avevano presentato opposizione alla archiviazione hanno motivato le loro istanze. Oggi il deposito della decisione che chiude l’inchiesta. Non sono ancora note le motivazioni della decisione.

