Aggressione sul lungomare di Santa Teresa: calci e pugni contro un passante

Attimi di panico oggi pomeriggio sul lungomare di Santa Teresa di Riva. Intorno alle 18 un uomo di nazionalità straniera, sembrerebbe sudamericana, ha iniziato ad inveire contro i pedoni all’altezza di via Trieste, nel quartiere Portosalvo e nel giro di pochi minuti la situazione è degenerata. Prima ha inseguito due persone che stavano salendo sulla loro auto, allontanatesi in tempo, poi mentre si trovava seduto alla fermata dell'autobus si è scagliato contro un signore che stava passeggiando parlando al telefono sul marciapiede lato monte con il proprio cagnolino, spingendolo e facendolo finire a terra.

Lo straniero, dell'età di circa 35 anni, ha quindi iniziato a colpire a calci e pugni il malcapitato, che ha tentato di difendersi, fin quando è stato bloccato da un passante in bicicletta che ha assistito alla scena ed è intervenuto per allontanarlo. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Santa Teresa e la Polizia municipale: i militari hanno raggiunto l’aggressore provando a calmarlo ma il giovane si è allontanato di alcuni metri rifugiandosi all’ingresso di un’abitazione, urlando frasi sconnesse e ingaggiando con i carabinieri una breve colluttazione, prima di divincolarsi e rimanere alcuni minuti sul lungomare, dove è stato nel frattempo circondato da altri due militari giunti in supporto. Poco dopo è arrivata l'ambulanza del 118 e lo straniero, senza opporre resistenza, è salito a bordo per essere accompagnato al Pte di piazza Municipio, seguito dalle pattuglie dell’Arma, da dove è stato poi condotto in caserma. Nulla di grave fortunatamente per il cittadino aggredito.

