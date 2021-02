Messina, il sindaco De Luca contro il Governo: "Sul Recovery favorito il Nord, le briciole al Sud"

"È il classico gioco delle tre carte. E volete che io, sindaco di una delle 14 Città metropolitane d’Italia, resti con le mani in mano, facendomi i fatti miei come se la cosa non riguardasse il presente e il futuro di Messina, dei cittadini dell’Area dello Stretto, della Sicilia e di tutte le altre regioni meridionali?». Cateno De Luca e la vicesindaca Carlotta Previti illustrano i contenuti degli atti di proposta e di diffida riguardanti il Recovery Plan, inviati al Governo nazionale e alla Regione siciliana, oltre che a tutti gli organi dell’Unione europea, compreso il commissario Ue Paolo Gentiloni. «Questo Recovery Plan – spiegano – è una vera e propria truffa ai danni della stessa Europa e di una parte della popolazione italiana. Il Governo, infatti, ha ottenuto gran parte dei 209 miliardi di euro perché il divario socio-economico tra il Sud e il Nord del Paese è stato riconosciuto come il più ampio tra le nazioni europee. L’Italia ottiene più risorse di altre nazioni perché deve colmare il gap tra Sud e Nord. E, invece, nella ripartizione territoriale interna delle risorse il Governo cosa fa? Utilizza soltanto il parametro della popolazione destinando al Sud una quota residua di investimenti che rappresenta appena il 34 per cento dell’intero fondo assegnato, circa 71 miliardi di euro per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise e Sardegna».

