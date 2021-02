Coronavirus Messina, altri sette morti nelle ultime 24 ore

Sembra una resa all'ineluttabile. Altri sette morti nelle ultime 24 ore negli ospedali messinesi, 51 negli ultimi nove giorni, 137 quelli registrati solo a gennaio, il 40 per cento di tutti i decessi (complessivamente 329) dall'inizio della pandemia, cioè da marzo del 2020. Numeri terribili, sbattuti in faccia a chi continua ancora a equiparare il Covid a poco più che una semplice influenza di stagione. Cinque le vittime al Policlinico, tra i quali due provenienti da comuni della provincia, un uomo di 83 anni originario di Francavilla Sicilia e uno di 84 nato a Librizzi. Poco fa è morta una donna di 62 anni originaria di Lipari. Sempre al "Gaetano Martino" si sono spenti una messinese di 59 anni, un'altra di 88 e un uomo di 78. Al Papardo non ce l'ha fatta una donna di 70 anni. Al Policlinico restano ricoverate 104 persone, delle quali 21 in rianimazione, al Papardo 35 (cinque in rianimazione) e al Cutroni Zodda di Barcellona 31.

